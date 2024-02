L’indiscrezione: Pippo Inzaghi mai così in bilico. La situazione

La sconfitta contro l’Empoli è pesantissima e potrebbe costare carissima a Pippo Inzaghi. La sua posizione in casa Salernitana è molto più che a forte rischio, il destino sembra segnato. Aspettiamo comunque le decisioni definitive. Il più indicato a subentrare in situazioni del genere è Davide Ballardini che può allenare essendo stato esonerato dalla Cremonese prima del 20 dicembre. Ma servirà uno sforzo economico e prevedibilmente un contratto superiore a cinque mesi. La mini lista può comprendere Semplici (in passato vicino alla Salernitana), Giampaolo più un’eventuale sorpresa, ma gli scenari oggi sono questi. La Salernitana dovrà decidere rapidamente, il presidente Iervolino ha lasciato lo stadio Arechi già alla fine del primo tempo.

Foto: Instagram Salernitana