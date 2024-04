L’indiscrezione: Pinzi si è dimesso dal Verona. Ora l’Udinese

Giampiero Pinzi si è dimesso poco fa dal Verona, aveva un contratto in scadenza a giugno. Ulteriore conferma del suo imminente insediamento a Udine, l’uomo forte e legato allo spogliatoio voluto dalla famiglia Pozzo per cercare di uscire da una situazione molto complicata. Come anticipato nella mattinata di ieri, Pinzi era la base fondamentale per la svolta e l’esonero di Cioffi, poi l’Udinese ha deciso di andare su Fabio Cannavaro dopo aver memorizzato il rifiuto di Reja. Pinzi torna in Friuli dove era stato calciatore con un eccellente profitto e dove era stato vice allenatore. Il destino vuole che giovedì esordirà contro la Roma di quel De Rossi che aveva pensato anche a lui per lo staff giallorosso.

Foto: Facebook Udinese