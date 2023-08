L’indiscrezione: Petagna, tre strade. Compresa la conferma a Monza

Andrea Petagna ha dimostrato tutta la sua professionalità e adesso deve prendere una decisione sul suo futuro. Il Monza non ha ancora deciso di cederlo, anche perché la trattativa per Lorenzo Colombo è in una fase delicata, il Milan se ne libera soltanto se ha la certezza di prendere un sostituto. Per Petagna c’è il pressing di Ranieri che lo vorrebbe a Cagliari, nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Bologna per un nuovo sondaggio. Tre strade, appunto, ma saranno il Monza e Petagna a decidere.

Foto: Instagram Monza