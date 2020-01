L’Indiscrezione: Petagna-Napoli solo per luglio. Le condizioni di De La

Andrea Petagna al Napoli solo per luglio. Non cambiano gli scenari, anche perché la Spal – come raccontato ieri – non intende privarsi dell’attaccante in questa sessione di mercato, impegnata com’è nella corsa salvezza. Non ci risultano offerte del Napoli superiori ai 20 milioni, il club di De Laurentiis ha messo sul tavolo non più di 15 milioni, è disposto ad aggiungere eventuali bonus. A queste condizioni, inferiori rispetto alle richieste della Spal, si può chiudere ora per luglio.

Foto: Twitter ufficiale Spal