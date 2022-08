L’indiscrezione: Petagna-Monza, via libera. Simeone-Napoli, countdown

Andrea Petagna a un passo dal Monza. Una traccia di inizio luglio, ormai ci siamo in prestito leggermente oneroso con obbligo di riscatto, operazione poco superiore ai 15 milioni. Per la stessa cifra il Napoli libera finalmente Simeone dal Verona, chiusura prevista entro 24-36 ore. Un passaggio annunciato da settimane, adesso siamo in dirittura.

Foto: Twitter Napoli