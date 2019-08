L’indiscrezione: Pescara, fissato incontro con l’Udinese per Ingelsson

Il Pescara cerca un centrocampista in vista degli ultimi giorni di mercato. Sul taccuino del club abruzzese è finito il nome di Svante Ingelsson, svedese classe ’98, di proprietà dell’Udinese. Per le prossime ore è stato fissato un incontro con la società friulana per cercare di trovare tutte le intese.