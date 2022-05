L’indiscrezione: Pellegrino in corsa per l’area tecnica del Taranto

Maurizio Pellegrino ha svolto un lavoro importante a Catania, senza riuscire a scongiurare il fallimento del club siciliano. Ovviamente ha pagato per responsabilità di altri, adesso sta valutando alcune proposte per il futuro. Una strada porta a Taranto dove, dopo l’eccellente lavoro di Montervino, cercano un responsabile dell’area tecnica. E il nome di Pellegrino è tra i più gettonati, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Sito Catania