L’indiscrezione: Pellegrini-Lazio, contatti vivi. E fiducia per gennaio

Luca Pellegrini resta un obiettivo concreto della Lazio. I contatti sono vivi, anche in questi giorni che vede l’esterno sinistro in ritiro a Dubai con l’Eintracht Francoforte. La Lazio vuole chiudere, il club tedesco è a conoscenza del desiderio dell’esterno sinistro e non vuole contrastarlo. Anche perché non intende trattenere controvoglia chi è comunque arrivato in prestito dalla Juve. Pellegrini ha già comunicato la disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di andare alla Lazio. L’intenzione è quella di definire entro la fine della sessione invernale di gennaio, dopo aver trovato una sistemazione a Fares.

Foto: Instagram Pellegrini