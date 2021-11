L’indiscrezione: Patric riflette, tra rinnovo Lazio e nuove avventure

Patric è ormai un veterano della Lazio: arrivò a Roma che aveva 19 anni, luglio 2015, reduce da una lunga esperienza nella cantera del Barcellona. Siamo quindi alla settima stagione di Lazio, ha avuto momenti di assoluta visibilità e altri trascorsi dietro le quinte, ma ha comunque avuto un ruolo importante dentro lo spogliatoio dove ha un ottimo rapporto con i compagni. Adesso si trova a un bivio: sta facendo nuove scelte professionali, magari migliorando la qualità e l’attenzione di chi lo assiste proprio per non sbagliare le prossime scelte.

La Lazio sta insistendo per il rinnovo che poi sarebbe un premio alla sua fedeltà, bisogna dire che è già entrato nelle rotazioni di Sarri e in questa stagione ha anche segnato un gol in Europa League. Ma nei suoi riguardi ci sono apprezzamenti sia dalla Serie A che dall’estero, quindi sarà una decisione che Patric pondererà con calma, non trascurando qualsiasi tipo di soluzione.

Foto: Twitter Lazio