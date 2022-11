L’indiscrezione: Patric ko, almeno un mese di stop. I dettagli

La Lazio ha perso Patric. Se tutto andrà bene, lo stop sarà di un mese. Ma è possibile che i tempi possano leggermente allungarsi, fermo restando che la sosta fino ai primi giorni di gennaio consentirà di fare le cose senza fretta. Patric ha rimediato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro, si è dovuto fermare dopo aver giocato qualche partita in condizioni non ottimali, l’ultima a Rotterdam in Europa League.

Foto: Instagram Patric