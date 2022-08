L’indiscrezione: Paredes in uscita dopo Fabian Ruiz, la Juve è pronta

Leandro Paredes vuole assolutamente la Juve. E l’ha ribadito indirettamente pubblicando una Instagram Stories la scorsa notte, dopo l’ultimo impegno con il Paris Saint–Germain che lo ha visto parcheggiato in panchina. Una mano testa e un saluto, lui spera di essere liberato presto. Per fare in modo che ciò accada occorre che il PSG chiuda l’operazione in entrata collegata alla cessione di Paredes. Un discorso che coinvolge Fabian Ruiz che già domani potrebbe essere a Parigi. A quel punto Paredes sarebbe liberato per la Juve.

