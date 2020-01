L’indiscrezione: Pandev-Inter, zero tracce. Slimani un’ipotesi (già 6 giorni fa dalla Francia)

L’Inter può cogliere un’occasione sul mercato italiano dopo le riflessioni delle ultime 48 ore. L’eventuale soluzione Pandev non ha fondamento, non rientra certo nei piani nerazzurri, nessun contatto. I discorsi relativi a Islam Slimani, algerino trentunenne in prestito al Monaco dal Leicester, rappresentano un’ipotesi che può anche andare avanti con la formula del prestito. Un’idea che il sito Le10sport.com aveva rilanciato con una certa forza il 24 gennaio (giusto per dare la paternità della fonte) con conferme nelle ultime 48 ore dall’Inghilterra e con l’interesse anche del Tottenham. Vedremo gli sviluppi.

Foto: Africa Top Sports