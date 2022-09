L’indiscrezione: panchine di Como, Pisa e Benevento. Le ultimissime

La sosta spesso porta a un cambio in panchina. Stavolta, in Serie B, viaggiamo spediti verso un triplo cambio. Il Como finalmente ha deciso di prendere un allenatore e si è ormai orientato su Moreno Longo, si sta lavorando per un biennale (almeno è questa la richiesta) con accordo a un passo. Il Pisa, come già raccontato verso l’ora di pranzo, ha bloccato D’Angelo che aveva altre richieste e sta preparando il suo ritorno con probabile esonero di Maran. Anche Vigorito a Benevento ha ormai deciso di sollevare Fabio Caserta dall’incarico, rapporti deteriorati da un pezzo e anche il ds Foggia si sta rassegnando malgrado abbia provato a difendere fino all’ultimo l’attuale tecnico. Un profilo che piace, tra gli altri, è quello di Roberto D’Aversa legato ancora da un contratto fino a giugno con la Samp dove Giampaolo non è in discussione malgrado una classifica preoccupante. Valutazioni in corso. Per il Benevento un nome valutato è anche quello di Iachini, ma per ora non ci sono stati contatti diretti.

