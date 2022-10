L’indiscrezione: panchine di B, Javorcic a forte rischio. Le altre situazioni

Ivan Javorcic è sul filo a Venezia. L’ennesima sconfitta (5 ko in casa in 6 partite) e il penultimo posto in classifica rendono a forte rischio la posizione dell’allenatore che era stato salvato dal pareggio di Brescia. Al massimo gli verrà data un’altra chance, ma ci potrebbero essere novità nelle prossime ore. A Cosenza ennesima sconfitta per Dionigi, la quarta di fila anche se subita in rimonta dalla capolista Frosinone. Dionigi era stato sfiduciato e sarebbe stato esonerato se Aglietti non avesse detto no, in settimana ci sono stati contatti anche con Stellone. Da capire gli umori di Giulini che a Cagliari si sarebbe aspettato una vittoria da Liverani, invece soltanto un pareggio contro la Reggina.

Foto: twitter Venezia