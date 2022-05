La Vis Pesaro sta decidendo su quale allenatore puntare per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Giorgio Gorgone, che in passato ha fatto parte dello staff di Stellone e che nell’ultima stagione ha guidato la Primavera del Frosinone. Adesso la chance che può concretizzarsi di allenare in Serie C, la Vis Pesaro è interessata.

Foto: Logo Vis Pesaro