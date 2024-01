L’indiscrezione: panchina Turris, avanza Menichini

La Turris non ha trovato l’accordo con Raffaele e deve trovare una soluzione veloce per la panchina dopo la fine del rapporto con Caneo. I contatti con Gautieri, raccontati ieri sera, non sono andati avanti, semplicemente perché il club preferisce un allenatore che conosca bene il girone C di Serie C. In questi minuti Leonardo Menichini è in vantaggio su Raffaele Di Napoli, si può arrivare rapidamente a un accordo.

Foto: logo Turris