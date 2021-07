L’indiscrezione: panchina Triestina, che sorpresa! E’ fatta per Bucchi. Idea Miccoli per la Primavera

Che sorpresa: la Triestina ha scelto Cristian Bucchi per la panchina, al punto che sta per essere firmato il contatto biennale che leggerà l’ex Benevento al suo nuovo club. Tutto questo malgrado la Triestina abbia sotto contratto altri due allenatori, Pillon (sollevato dall’incarico proprio domenica scorsa) e Gautieri. Ma la volontà era quella di andare su un allenatore di spessore e per questo ha sciolto le riserve su Bucchi. Quest’ultimo era stato vicino alla Spal, ma non aveva trovato gli accordi. E non finisce qui: Milanese ha l’idea Fabrizio Miccoli per la Primavera, sono giorni di totale rivoluzione in casa Triestina. La certezza, intanto, si chiama Bucchi.

