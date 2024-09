L’indiscrezione: panchina Trapani, subito ribaltone. Contatti con Tesser

La sconfitta casalinga senza discussioni contro il Picerno dovrebbe rappresentare il capolinea per Alfio Torrisi. L’allenatore è a forte rischio esonero, a maggior ragione se si considera che il Trapani si è messo subito alla ricerca del sostituto, ulteriore conferma che la fiducia nei suoi riguardi ormai non esiste più. Nella notte ci sono stati contatti con Attilio Tesser, ancora sotto contratto con la Triestina, e in giornata ci sarà un summit per avvicinarsi agli accordi. Di sicuro il ribaltone in casa Trapani sembra dietro l’angolo.

Foto: Sito ufficiale Trapani