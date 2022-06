L’indiscrezione: panchina Taranto, Di Costanzo in città per la firma

Il Taranto ha presentato il nuovo direttore sportivo Dionisio e si prepara ad annunciare il nuovo allenatore. È stato scelto Nello Di Costanzo che proprio in queste ore è in città per firmare il contratto che lo legherà al club pugliese.

Foto: Logo Taranto