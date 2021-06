L’indiscrezione: panchina Spezia, da Giampaolo a Tedesco (e non solo)

Lo Spezia si prepara a liberare Italiano per la Fiorentina e sta già pensando al sostituto. In una lista di nomi, alcuni improponibili, possiamo dire che il profilo più gradito sarebbe quello di Marco Giampaolo (ancora sotto contratto con il Torino) che non ha aperto alla Samp dove avanza sempre più D’Aversa. Piace molto anche Domenico Tedesco, reduce da un interessante ciclo con lo Spartak Mosca, anche se non è una trattativa semplice. In una lista ci sono altri profili come Maran (il Genoa vorrebbe risparmiare un ingaggio importante), Nicola e Corini (sotto contratto con il Lecce), ma due sono i nomi che intrigano di più. Altri, proposti o segnalati, sarebbero un autentico salto nel buio. E comunque lo Spezia avrà un budget più importante per l’allenatore, ci riferiamo alla penale che consentirà di liberare Italiano per la Fiorentina.

Foto: Twitter Torino