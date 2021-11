L’indiscrezione: panchina Samp, D’Aversa senza fiducia. Tra Iachini e un sogno estivo

Massimo Ferrero, presidente della Samp, è all’estero e ha assistito alla brutta prestazione della Samp, l’ennesima conferma di una stagione nata male e che avrebbe bisogno di una sterzata. Ci sono stati tanti errori suoi, a partire dal balletto Faggiano-Osti che non ha giovato alla causa e che ha comportato anzi non pochi problemi e code extracampo. Indipendentemente da questo, la fiducia nei riguardi di D’Aversa è sotto i minimi sindacali, la sosta aiuta a prendere una decisione senza troppa fretta ma le valutazioni sono già in corso.

Confermiamo quanto detto nel pomeriggio verso le 17: la candidatura di Beppe Iachini, già svelata meno di una settimana fa, come candidato autorevole in caso di svolta. C’è stato anche un sondaggio fin qui interlocutorio e che non ha avuto un seguito con Liverani, mentre Giampaolo e Pirlo erano i sogni estivi non andati in porto.

Per Giampaolo verrà fatto un nuovo tentativo, ha un contratto da 1,5 milioni con il Torino (circa 3,5 lordi compreso lo staff) e dipenderà anche da questo particolare. Fino alla prima serata Giampaolo non era stato contattato ma è un vecchio pallino di Ferrero e dipenderà anche dalle condizioni economiche. Iachini conosce la piazza, è stimato dalla gente blucerchiata, adesso dobbiamo solo aspettare che Ferrero sciolga le riserve – in un senso o nell’altro – su D’Aversa assolutamente in bilico.

Foto: Twitter Sampdoria