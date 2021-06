L’indiscrezione: panchina Padova, c’è l’accordo con Pavanel

Il Padova ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: in questi minuti stanno per essere perfezionati gli ultimi dettagli con Massimo Pavanel, tecnico 53enne che nelle ultime stagioni ha allenato rispettivamente Feralpisalò, Triestina e Arezzo.

Dopo la delusione della finale playoff persa ai rigori contro l’Alessandria, il Padova riparte da Pavanel, contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in B.

Foto: Twitter Arezzo