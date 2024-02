L’indiscrezione: panchina Lecco, Dionigi ha aperto. Bisoli costa troppo. Sullo sfondo Fabio Cannavaro

Il Lecco è dentro la crisi, la sconfitta di Bari ha sancito il silenzio stampa e probabilmente la fine del rapporto con Bonazzoli e Melgrati. I figli del proprietario Di Nunno sono rientrati dalla Puglia e ascolteranno il patron che non sta vivendo un momento semplice. Intanto è già stato contattato Davide Dionigi che ha dato la sua disponibilità: già lo scorso autunno era stato in tribuna, già quello un indizio significativi, per assistere a qualche partita del Lecco e potrebbe essere la sua occasione per rientrare dopo un periodo difficile. Vedremo se arriveremo agli accordi definitivi. Sullo sfondo c’è Fabio Cannavaro, per ora solo un’idea, mentre Bisoli ha costi elevati e resta sempre sotto contratto con il Sudtirol dove potrebbe essere nuovamente coinvolto se i risultati non migliorassero.

