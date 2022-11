L’indiscrezione: panchina Genoa, le ultime su Andreazzoli. E le altre soluzioni (Gilardino compreso)

Il Genoa è in contatto stretto con Aurelio Andreazzoli, la prima scelta da due settimane per l’eventuale sostituzione di Blessin. Ma non è detto che si possa arrivate agli accordi con la prima scelta, infatti Andreazzoli non ha ancora accettato. Il Genoa insisterà, pur sapendo che le perplessità – anche sul fatto di tornare in B – erano emerse già durante i primi approcci. E poi Andreazzoli ha ancora un contratto con l’Empoli, particolare da non sottovalutare. E se non ci fossero accordi? Una strada porta ad Alberto Gilardino, allenatore della Primavera. L’idolo dei tifosi resta Ballardini, tenendo conto il suo ciclo era finito proprio con l’avvento della nuova proprietà. E gli errori sono stati tanti, ora ci sarebbe la necessità di ripartire da un italiano che possibilmente conosca bene la categoria. Si parla di Stellone, ma fin qui nessun contatto. E sono stati proposti tanti stranieri, compreso Domenico Tedesco, nato in Italia con cittadinanza in Germania. Una cosa sembra sicura: dopo che Blessin ha considerato dilettanti i suoi calciatori, sollevarlo dall’incarico è un passaggio quasi obbligato.

Foto: sito Empoli