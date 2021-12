L’indiscrezione: panchina Crotone, gli aggiornamenti

Un punto in sei partite, una squadra che sprofonda in classifica e una situazione sempre più preoccupante. Il Crotone ha valutato a lungo la posizione di Pasquale Marino, subentrato a Modesto, e lo continuerà a fare nelle prossime ore. C’è delusione, la sconfitta contro la Spal ha complicato una situazione già critica. Ma non sono state prese decisioni, quindi non può essere esclusa la conferma di Marino almeno per un’altra partita. Bisogna comunque attendere le ulteriori riflessioni che verranno fatte nelle prossime ore.

Foto: logo Crotone