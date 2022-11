L’indiscrezione: panchina Cosenza, tanti no e Viali che ora cerca l’accordo

La panchina del Cosenza andrà a chi… non dirà no. È la logica conseguenza di una situazione che ha visto Aglietti, Stellone, Di Biagio, Zenga a dire no per scarsa convinzione e per la paura di restare coinvolto nella lotta per non retrocedere. Stamattina la “Gazzetta dello Sport” aveva indicato la sorpresa Zeman in compagnia di William Viali e Rudy Vanoli. Proprio Viali, 48 anni tra un paio di settimane, è il favorito con accordo sempre più possibile. Ultima esperienza a Cesena in Serie C, per Viali sarebbe l’esordio in B. Ora si lavora per gli accordi definitivi.

Foto: sito Novara