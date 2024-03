L’indiscrezione: panchina Cerignola, nel pomeriggio incontro con Raffaele. E quel no al Potenza…

Anche il Cerignola, non solo il Lecce, si prepara a cambiare allenatore dopo la sconfitta di ieri contro il Monopoli. Ormai deciso il destino di Ivan Tisci, esonero in arrivo. E nel pomeriggio ci sarà un incontro con Giuseppe Raffaele, confermando quanto avevamo raccontato lo scorso dicembre. Raffaele aveva detto no al Potenza proprio perché c’era già stato qualche contatto indiretto con il Cerignola e per questo motivo ha preferito aspettare senza impegnarsi con altri club. Adesso l’incontro con il Cerignola nel pomeriggio per trovare gli accordi.

Foto: logo Cerignola