L’indiscrezione: panchina Cerignola, c’è la firma di Raffaele. I dettagli

Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Cerignola, confermato quanto vi avevamo anticipato in mattinata. Il Cerignola aveva deciso di esonerare Ivan Tisci dopo la sconfitta contro il Monopoli e ha puntato su un allenatore che ha buona esperienza in Serie C. Pochi minuti fa la firma di Raffaele che ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Negli ultimi minuti è arrivata anche l’ufficialità del club pugliese.



Foto: sito Cerignola