L’indiscrezione: panchina Catania, la volata tra Tabbiani e Javorcic

Il Catania dovrebbe scegliere il nuovo allenatore entro questa settimana. Il primo nome che abbiamo fatto è quello di Luca Tabbiani, profilo apprezzato e che resiste. Poi si è aggiunto Ivan Javorcic, reduce da una sfortunata in B con il Venezia, che ha avuto contatti anche nelle ultime 48 ore. Il Catania valuterà tutto, anche i discorsi relativi allo staff, quello di Javorcic è più allargato. Tabbiani, comunque, non resterà a spasso: ha altre proposte, occhio alle sorprese in attesa della decisione del Catania.

Foto: sito catania uff