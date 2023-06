L’indiscrezione: panchina Brescia, stasera nuovo contatto con Caserta

Fabio Caserta, come da noi anticipato, è la prima scelta per la panchina del Brescia. Stasera ci saranno nuovi contatti, potrebbero essere quelli decisivi: il Brescia vuole raggiungere gli accordi per poi dedicarsi al mercato e a tutto il resto. Caserta ha aspettato qualche proposta dalla B, fin qui nulla di concreto al punto che i discorsi con il Brescia potrebbero essere approfonditi.

Foto: Fabio Caserta – Juve Stabia