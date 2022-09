L’indiscrezione: panchina Bologna, sono rimasti in due. Ma Fenucci spinge per Ranieri

Il Bologna ha esonerato Mihajlovic, affiderà la squadra a Vigiani in attesa di scegliere il nuovo allenamento. Sono due i nomi in ballo, quelli che vi abbiamo fatto nel pomeriggio: Thiago Motta, già contattato per l’apertura di un nuovo ciclo, e Claudio Ranieri. Quest’ultimo sarebbe la soluzione di esperienza nell’emergenza dei risultati da ottenere dopo un avvio di campionato avaro di soddisfazioni. Ranieri è stato contattato dopo le 17, accetterebbe di buon grado e con entusiasmo, vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti su Thiago Motta. Una precisazione: Ranieri sarebbe soprattutto la scelta caldeggiata dall’amministratore delegato Fenucci. Oggi Paulo Sousa è molto più defilato, malgrado sia stato proposto da un intermediario, De Zerbi mai realmente in corsa. Il Bologna avrà presto un nuovo allenatore dopo la lunga era Mihajlovic.

Foto: twitter Samp