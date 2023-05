L’indiscrezione: panchina Benevento, incontro con Andreoletti

Il Benevento sta per scegliere il nuovo allenatore. Sono stati sondaggi diversi profili, vi abbiamo parlato anche di Javorcic che piace molto ma che è ancora sotto contratto con il Venezia. Tuttavia nei giorni scorsi dalla Campania era emerso il nome di Matteo Andreoletti, reduce da un ottimo campionato con la Pro Sesto. E in queste ore ci sarà un incontro con lui per provare a raggiungere tutti gli accordi e per arrivare alla soluzione.

Foto: sito Benevento