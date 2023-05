L’indiscrezione: panchina Benevento, in evidenza anche il nome di Javorcic

Il Benevento non ha ancora preso una decisione sul prossimo allenatore, ma molto presto lo farà. Soprattutto dopo aver memorizzato la filosofia, ovvero quella di puntare su un profilo giovane e che possibilmente abbia già vinto il campionato di Serie C. Per questo motivo nelle ultimissime ore un nome nuovo in evidenza è quello di Ivan Javorcic, reduce da una sfortunata stagione in B con esonero a Venezia, ma protagonista nella stagione 2021-2022 di una straordinaria promozione con il Sudtirol. Ricordiamo che Javorcic è ancora sotto contratto con il Venezia. Il Benevento ha sondato Diana (quest’ultimo ha lasciato la Reggiana piace al Vicenza e vorrebbe aspettare un’opportunità in B), ma il nome di Javorcic stuzzica. Tenendo comunque conto che presto bisognerà sciogliere le riserve e non dimenticando che il Benevento ha sondato sia Andreoletti che Pazienza, profili apprezzati. Entrambi non hanno vinto ma sono stati protagonisti di ottime stagioni rispettivamente alla guida di Pro Sesto e Cerignola.

Foto: javorcic_twitter_venezia