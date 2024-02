L’indiscrezione: panchina Bari, gli ultimi aggiornamenti. Su Longo…

Il Bari non ha ancora esonerato Pasquale Marino, pur avendo contattato altri allenatori (uno in particolare), quindi l’orientamento resta questo. Fabio Cannavaro è più di un’idea da ieri mattina, c’è stato un incontro ma non nella giornata di oggi, entro stasera ci sarà una telefonata per arrivare alla soluzione. Cannavaro è la prima scelta di Polito, al netto di sorprese e tenendo conto che l’ultima parola spetterà alla famiglia De Laurentiis. Su Longo possiamo dire che ci sono stati contatti, ma solo per completare il giro di orizzonte, senza arrivare – almeno fin qui – a un minimo abbozzo di intesa. Ripetiamo: il passaggio essenziale resta quella legata alla decisione definitiva sull’esonero di Pasquale Marino, attuale tecnico del Bari barcolla già da venerdì sera.