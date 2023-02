L’indiscrezione: panchina Ascoli, Breda attende il via libera. E c’è chi propone Pillon

Panchina Ascoli: decisione attesa entro oggi. Dopo il mancato accordo con Diego Lopez, avevamo dato in pole Roberto Breda che aspetta il via libera nelle prossime. Nella giornata di ieri avevamo detto “occhio alle sorprese”: c’è chi ha proposto Bepi Pillon, che ha lavorato ad Ascoli, possibile che ci sia una videochiamata tra pochi minuti. Ma intanto Breda aspetta il via libera. E Di Biagio, mai in pole, era uscito dai radar già ieri.

Foto: logo Ascoli