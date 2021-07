L’indiscrezione: Palermo, domani la firma di Fella. Ma si complica Cianci

Con Lucca ufficialmente del Pisa, il Palermo cerca due attaccanti. Per domani è prevista la firma di Fella, ci sono gli accordi completi con la Salernitana, siamo ormai alle firme. Nelle ultime ore si è invece complicata l’operazioni Cianci, il Palermo – come raccontato- vorrebbe fare due attaccanti. Ma per Cianci ci sono problemi, non è detto si chiuda. E Lanini, di proprietà del Parma, per ora vuole aspettare una chiamata dalla Serie B.

FOTO: Logo Palermo