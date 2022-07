L’indiscrezione: Palermo, accordo per il riscatto di Damiani

Samuele Damiani ripartirà da Palermo. Dopo il prestito dell’ultima, indimenticabile, stagione, ci sono gli accordi per il riscatto del 24enne centrocampista. Damiani lascerà Empoli per trasferirsi a titolo definitivo nel club che ha deciso di puntare su di lui. In giornata gli accordi verranno formalizzati.

Foto: Instagram Palermo