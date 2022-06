Il Giarre riparte dalla Serie D con un progetto ambizioso. Il nuovo proprietario Benedetto Mancini ha individuato in Danilo Pagni il direttore sportivo. Ci sono gli accordi, come testimoniato dalla foto che pubblichiamo: contratto triennale con opzione per altre due stagioni. Mancini si è presentato nei giorni scorsi, ripartirà dall’esperienza di Pagni.