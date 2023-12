Il Padova cerca un attaccante per la sessione invernale di calciomercato. E lo ha individuato in Matteo Tordini, classe 2002, in uscita dal Lecco. I contatti stano andando avanti in molto concreto, c’è il via libera del diretto interessato cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. E che ha possibilità sempre più in crescita di ripartire da Padova.

Foto: Logo Padova