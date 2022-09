L’indiscrezione: Ounas al Lille, è fatta. Attesa per l’annuncio

Adam Ounas si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lille. Come vi avevamo raccontato nella notte tra il 31 agosto e 1 settembre, il club francese era in netto vantaggio sulla concorrenza. Operazione scandita, completate tutte le ultime operazioni burocratiche: si attende solo l’annuncio. Al Napoli andranno 3 milioni più 1 di bonus e il 30% della futura rivendita.

#Ounas: il #Lille, in chiaro vantaggio da giorni, offre al #Napoli 3 milioni più 1 di bonus più il 30 per cento da futura rivendita. È in chiusura, anche se la #Samp spera ancora

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 31, 2022