L’indiscrezione: Osimhen, le riflessioni e il PSG che resta sempre una traccia

Aggiornamento su Victor Osimhen: è possibile che nei prossimi giorni ci sia un nuovo contatto tra il Napoli e il suo agente Roberto Calenda per parlare della fattibilità di un rinnovo che viaggerebbe su cifre assolutamente extra-budget. Nel frattempo, ricordiamo due cose: il Paris Saint–Germain è il club che – dopo contatti sotterranei già avvenuti – potrebbe fare il passo più importante per avvicinarsi ai 150 milioni che chiede il Napoli. La seconda cosa: l’appeal di Chelsea e Liverpool non si discute, ma senza partecipare alla prossima Champions diventa più dura, mentre il Manchester United potrebbe avere chance, sempre alle spalle del PSG. Il Napoli ha pensato a tre attaccanti in caso di uscita di Osimhen: il club ha bloccato Beto in attesa di una decisione, piacciono anche David (almeno 60 milioni) e Hojlund (50 più bonus).

Foto: Twitter Serie A