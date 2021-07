Francesco Orlando, esterno offensivo classe 1996, ha rinnovato per altre due stagioni il contratto che lo legherà alla Salernitana. Nei prossimi giorni capiremo meglio il suo futuro dopo l’ultima stagione che lo ha portato Orlando in prestito alla Juve Stabia dopo la precedente esperienza, sempre in prestito, con la Sambendettese.

Foto: Logo Salernitana