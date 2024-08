L’indiscrezione: O’Riley, rilancio Brighton: 25 milioni più bonus

Matt O’Riley, gioiello del Celtic, è sempre più destinato a lasciare il suo attuale club. È un obiettivo dell’Atalanta, come abbiamo più volte raccontato, ma nelle ultime ore il club di Percassi si è dovuto dedicare ad altre vicende (Retegui) per il grave infortunio di Scamacca. Il Brighton, che ha una grande disponibilità economica, ha sempre puntato O’Riley e nelle ultime ore avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni più 4 bonus che si avvicina davvero a quanto ha sempre chiesto il club scozzese per il classe 2000. Una notizia che sicuramente non farà piacere l’Atalanta, vedremo se nelle prossime ore si arriverà alla definizione.

Foto: Instagram O’Riley