L’indiscrezione: Obi, l’accordo con il Lecco e il posto in lista

Joel Obi ha un accordo con il Lecco da qualche settimana, ma non si è ancora liberato un posto in lista e quindi la situazione non può essere operativa. Il momento delicato che ha coinvolto il patron Di Nunno ha messo in stand-by il tesseramento del centrocampista ex Reggina con la possibilità che possa inserirsi qualche altro club. L’idea del Lecco resta quella di proporgli un contratto fino a tutto dicembre per permettergli di allenarsi e adeguarlo dopo aver liberato un posto in lista. Obi ha detto sì, ma senza gli accordi definitivi e le firme bisogna procedere con cautela.

Instagram Joel Obi