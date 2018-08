L’indiscrezione: N’Zonzi, possibile sconto alla Roma. E sull’esterno offensivo…

Steven N’Zonzi avrebbe voluto la Premier, ma non gli hanno fatto il regalo tanto invocato. Ma non ha chiuso alla Roma, anche per gli eccellenti rapporti con Monchi e perché lui alla serie A ha sempre strizzato l’occhio (è stato vicino alla Juve). E nelle ultime ore c’è la concreta speranza di uno sconto Siviglia per una cifra tra i 28 e i 30 milioni. L’accordo sull’ingaggio non sarebbe un problema, circa 2,8 a stagione più bonus semplici che gli farebbero scavalcare il muro dei 3 milioni. Capitolo esterno: Pavon è un’idea fin qui non sviluppata, occhio sempre a Promes dello Spartak Mosca (come segnalato il 2 agosto). Suso è una mezza salita perché il Milan chiede tanto e perché soprattutto non ha un sostituto pronto. Almeno oggi è così, ma non bisogna chiudere tutte le porte. Occhio sempre alla possibile opzione Berardi last minute, se la Roma non sbloccasse altre trattative.

Foto: rmcsport