L’indiscrezione: Nzola, un paio di sondaggi dalla Serie A. La posizione della Fiorentina

M’Bala Nzola non è riuscito a imporsi in questa prima parte di stagione con la Fiorentina. In questi giorni non è mancato qualche sondaggio nei suoi riguardi, anche da parte di Empoli e Cagliari. Arrivato la scorsa estate, Nzola ha un contratto lungo fino al 2027, la posizione viola è chiara, nel senso che in questa fase non si intende prendere una decisione e il tutto è rinviato probabilmente al ritorno dall’Arabia Saudita. Molto dipenderà da chi arriverà in attacco, la Fiorentina ha già sondato per Ngonge e a sorpresa si è informata per Kean (concorrenza Monza), la situazione andrà monitorata.

Foto: Instagram Fiorentina