L’indiscrezione: nuova Reggina, sempre più Trocini per la panchina

Bruno Trocini è sempre più il favorito – come anticipato – per la panchina della nuova Reggina, iscritta alla prossima Serie B con la denominazione “Fenice Amaranto”. In serata i contatti sono stati positivi, si viaggia versa gli accordi. Ringraziamo chi nel pomeriggio ha ripreso la nostra notizia ma lo diciamo anche a beneficio di chi copia e incolla senza citare la fonte. E di chi pubblica su twitter, poi cancella per poi riprovarci in serata passando dalla casa dei maghetti di C agli sgabuzzini pieni di buchi (persino) in D. Adesso la nuova Reggina penserà alla campagna acquisti: ci sono stati contatti con Barillà, ma non ancora accordi, sondaggi e gradimento per Cosenza, non semplice arrivare a Bombagi e Welbeck del Catanzaro. Intanto, in società è possibile un doppio ritorno, un doppio Praticò, entrambi di nome Giuseppe, nell’ufficio stampa e all’interno della dirigenza.