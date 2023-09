L’indiscrezione: nuova Reggina, in arrivo tre Under argentini

La nuova Reggina si prepara all’esordio in Serie D e ha chiuso in mattinata per tre Under argentini. Si tratta del portiere Marco Fecit, classe 2005, dall’Arezzo, del terzino destro 2004 Franco Meza a titolo definito dal River Plate e del centrocampista classe 2004 Fabricio Ponzo prelevato dal Barletta. I tre argentini sono già a Reggio Calabria, le operazioni sono state definite dall’agente Lorenzo De Santis e sta per essere completato il tesseramento.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria