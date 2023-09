Pochissimi minuti fa Bruno Trocini ha firmato il contratto che lo legherà alla Reggina. Il nome a sorpresa anticipato ieri pomeriggio, tutto confermato: Trocini sarà il nuovo tecnico del club che ripartirà dalla Serie D. L’ex Andria ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in C.

