Walter Novellino può diventare il nuovo allenatore della Juve Stabia. Nel pomeriggio ci sarà un incontro con il nuovo ds del club campano per raggiungere un accordo definitivo. Novellino si trova in vacanza a San Benedetto del Tronto ed è aperto alle Vespe, in attesa della definizione. Già nelle prossime ore si potrebbe arrivare al nero su bianco.

FOTO: Sito ufficiale Avellino